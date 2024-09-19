Олбани
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Омской области предупредили об опасной молочной продукции на прилавках

В омском Управлении Роспотребнадзора со ссылкой на коллег из Самарской области предупредили омичей, что на прилавках может находиться молочная продукция, произведенная неизвестными лицами.

«По поступившей информации из Управления Роспотребнадзора по Самарской области, на потребительском рынке в обороте находиться молочная продукция, в том числе масло сливочное, производства ООО “Биффидо” (ООО “Биффидо”, ИНН 9728136204), с указанными адресами производства:

— г. Самара, Куйбышевский район, пос. Кряж, ул. Камышинская, д. 4.

— Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Чиркей, д. 28,

Эти адреса не соответствуют действительности!", — заявили в управлении.

Специалисты признали обе производственные площадки «фантомными». Это значит, что продукция произведена неизвестными лицами, условия производства не соответствуют санитарным нормам, а потому масл с данным адресом изготовления может быть опасно для здоровья.

Омичей, обнаруживших указанный продукт в продаже, просят не покупать его, а сообщить о факте реализации в Управление Роспотребнадзора по Омской области.