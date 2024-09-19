Жителей Омской области предупредили об опасной молочной продукции на прилавках

«По поступившей информации из Управления Роспотребнадзора по Самарской области, на потребительском рынке в обороте находиться молочная продукция, в том числе масло сливочное, производства ООО “Биффидо” (ООО “Биффидо”, ИНН 9728136204), с указанными адресами производства:
— г. Самара, Куйбышевский район, пос. Кряж, ул. Камышинская, д. 4.
— Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Чиркей, д. 28,
Эти адреса не соответствуют действительности!", — заявили в управлении.
Специалисты признали обе производственные площадки «фантомными». Это значит, что продукция произведена неизвестными лицами, условия производства не соответствуют санитарным нормам, а потому масл с данным адресом изготовления может быть опасно для здоровья.
Омичей, обнаруживших указанный продукт в продаже, просят не покупать его, а сообщить о факте реализации в Управление Роспотребнадзора по Омской области.