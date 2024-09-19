Повышение цен на бензин в Перми могут признать незаконным

Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае в сентябре средняя цена за литр бензина выросла на 21 копейку до 58,38 рублей. На автозаправках Прикамья рост сразу в 1 рубль зафиксировали на высокооктановый бензин марки АИ-98 — с 75,34 до 76,34 рублей. На 12 копеек подрос литр бензина марки АИ-92 — с 53,31 до 53,53 рублей, АИ-95 на 8 копеек — с 58,07 до 58,15 рублей за литр.