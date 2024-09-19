Почти в три раза выросла стоимость реконструкции «Колизея» в Екатеринбурге

По его словам, в 2025 году на ремонт «Колизея» планируется выделить 100 миллионов, а в 2026 году — еще 200 миллионов рублей. Ранее начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга назначил примерные сроки реконструкции «Колизея». По его словам, работы могут занять от полутора до двух лет.