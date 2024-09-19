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Почти в три раза выросла стоимость реконструкции «Колизея» в Екатеринбурге

Примерная стоимость работ по реконструкции кинотеатра «Колизей» выросла с 300 до 800 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Примерная стоимость реконструкции кинотеарта «Колизей» в Екатеринбурге может достигать около 700−800 миллионов рублей. Таким образом, стоимость ремонта превысит изначально заявленные 300 миллионов рублей более чем в два раза.

Приблизительную оценку стоимости работ на объекте дал начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. Заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, на котором обсудили состояние капитальных ремонтов культурных объектов, состоялось 18 сентября.

— Стоимость будет скорректирована после ценовой экспертизы, ее еще пока нет, мы не знаем цену реконструкции, — заявил Илья Марков.

По его словам, в 2025 году на ремонт «Колизея» планируется выделить 100 миллионов, а в 2026 году — еще 200 миллионов рублей. Ранее начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга назначил примерные сроки реконструкции «Колизея». По его словам, работы могут занять от полутора до двух лет.