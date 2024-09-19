В Хабаровске пройдет третий ИнвестФест

24 октября в краевой столице состоится третий ИнвестФест, который объеденит инвесторов, а также тех, кто только начинает свое дело, но уже имеет перспективные проекты. Такие проекты презентуют как варианты для вложения средств и развития новых направлений. Мероприятие пройдет в неформальной обстановке на нескольких площадках, организатором которого выступит АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.