Ты узнаешь его из тысячи: как на Кубани производят мороженое

Только представьте, за четыре первых месяца этого года кубанскими производителями уже выпущено 23,9 тысяч тонн мороженого, что на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (21,7 тыс. т). А за полгода цифра этого году увеличилась ах в 1,5 раза.
На Кубани каждый год появляются фабрики по производству мороженого, открываются цеха и новые линии. Есть и авторские разработки, которыми занимаются небольшие фермерские хозяйства.
Молодой и гордый.
Эдуард Поплевко стал заниматься мороженым четыре года назад. Сначала работал на производстве. Но на предприятии случилось сокращение. И тут началась страница в жизни Эдуарда, когда он сам стал производителем.
— Я подумал, почему бы не попробовать самому. Купил первое оборудование, правда, дешевое, которое просто замораживало. И начал производить. Сначала продавал по знакомым: мамины подруги, коллеги по работе. Потом я создал страницу в интернете. И мной стали интересоваться администраторы других похожих групп, — рассказывает Эдуард.
Объемы производства росли незначительно. Но начинающий мороженщик понял, что в этом производстве есть большая перспектива.
— Я начал работать вне сезона, то есть зимой. Я работал, чтобы скопить денег на оборудование. Постепенно закупал, что-то зимой купил, что-то весной.
Ну, а когда сезон мороженного стартовал для Эдуарда второй раз, он уже был во всеоружии. Продажи пошли активнее. Как говорит сам Эдуард, формула простая: больше хороших отзывов, больше производство.
— Людям интересно пробовать что-то новое, поэтому для начала такого дела не обязательно открывать огромные цеха. Покупатель хочет чего-то более натурального. В моем мороженом чувствует, что молоко и оно настоящее, кубанское, — говорит Эдуард.
Закупает молоко и сливки для производства Эдуард у местного фермера. А фрукты выращивает сам.
— У меня есть огород, на котором все растет. Выращиванием занимается дедушка, а мама делает варенье. Можно сказать, что у нас семейное производство, — говорит Эдуард.
Сейчас в арсенале молодого мороженщика 15 наименований продукции, но в планах — расширение. А чем больше вкусов, тем больше работы. Так что перспективы у нашего героя очень даже радужные.
Большой гигант.
Есть в нашем крае несколько огромных гигантов, где молоко и производят, и перерабатывают. На них, кстати, тоже подтверждают, что объемы растут.
— Производство молока и сгущенки у нас не останавливается круглый год. А вот выпуск мороженого мы раньше тормозили на легкую профилактику на 2 недели. В этом году не останавливались. Даже в канун Нового года производственные линии мороженого продолжали работать. Это уникальная ситуация, — рассказывает руководитель предприятия Игорь Московцев.
Но вместе с ростом предприятия по переработке молока растет и качество, такие требования теперь предъявляет к кубанскому мороженому потребитель.
— Все наше мороженое — это пломбир. Мы сочетаем его с натуральными добавками, шоколадной крошкой, фисташковой пастой, сгущённым молоком. Одна из наших новинок — пломбир в шоколадной глазури с малиной, побил все рекорды по популярности. Сейчас думаем о создании небольшой линейки сливочного или молочного мороженого. Есть также запрос от покупателей на низкокалорийный или менее жирный продукт. В прошлом году мы выпустили линейку безлактозного мороженого и мороженого без сахара. Постоянно работаем над тем, чтобы вкусовые сочетания были как можно интереснее, — говорит руководитель предприятия из Кореновского района.
Руководитель «мороженого гиганта» тоже уверен, что главное в мороженом — это сырье. На данном предприятии оно есть и в достаточном количестве.
К слову, молока в целом в Краснодарском крае хватает. Так что можно быть уверенным, что и авторское мороженое, и заводское сделано из лучших продуктов. И куда бы его не везли: в столицу ли нашей родины, на Дальний Восток или в Китай, вкус кубанского мороженого вы узнаете из миллиона других.