Ты узнаешь его из тысячи: как на Кубани производят мороженое

— Все наше мороженое — это пломбир. Мы сочетаем его с натуральными добавками, шоколадной крошкой, фисташковой пастой, сгущённым молоком. Одна из наших новинок — пломбир в шоколадной глазури с малиной, побил все рекорды по популярности. Сейчас думаем о создании небольшой линейки сливочного или молочного мороженого. Есть также запрос от покупателей на низкокалорийный или менее жирный продукт. В прошлом году мы выпустили линейку безлактозного мороженого и мороженого без сахара. Постоянно работаем над тем, чтобы вкусовые сочетания были как можно интереснее, — говорит руководитель предприятия из Кореновского района.