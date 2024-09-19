Долг жителей Екатеринбурга за отопление с прошлого сезона достиг 3,9 млрд рублей

В Свердловской области энергетики подсчитали долги жителей региона за отопление. О задолженностях в Свердловском филиале «Энергосбыт Т Плюс» решили напомнить в начале нового отопительного сезона 2024−2025 годов. По имеющимся данным, юридические и физические лица в регионе должны за тепло около 4,8 миллиарда рублей.
— Если говорить относительно прошлого года, то долги немного снизились. Однако уменьшение идет, конечно, не теми темпами, какими нам хотелось бы, — цитирует ИА «Уральский меридиан» директор по работе с дебиторской задолженностью филиала «Энергосбыт Т Плюс» Дмитрий Прилежаев.
По его словам, самый внушительный долг в регионе в 3,9 миллиарда рублей накопили жители Екатеринбурга. За ними в списке должников идут Первоуральск (350 миллионов), Нижняя Тура (330 миллионов), ЗАТО Лесной (117 миллионов).
Самая крупная часть долга приходится жилищный фонд. Летом 2024 года «Энергосбыт Т Плюс» договорилась с управляющими компаниями о том, что население будет получать квитанции напрямую от энергетической компании.