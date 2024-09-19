Долг жителей Екатеринбурга за отопление с прошлого сезона достиг 3,9 млрд рублей

— Если говорить относительно прошлого года, то долги немного снизились. Однако уменьшение идет, конечно, не теми темпами, какими нам хотелось бы, — цитирует ИА «Уральский меридиан» директор по работе с дебиторской задолженностью филиала «Энергосбыт Т Плюс» Дмитрий Прилежаев.