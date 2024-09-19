Жителям двух аварийных домов выдали ключи от новых квартир

Как рассказал в своём телеграм-канале мэр Сергей Шелест, 18 сентября ключи от новых квартир вручили пяти семьям. Квартиры расположены в новостройке по адресу: посёлок Биофабрика, 18 к.1. На прошлой неделе в новостройках по улицам Леонида Маслова и 5-я Кировская квартиры получили ещё 18 семей.