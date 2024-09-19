Жителям двух аварийных домов выдали ключи от новых квартир

В городе продолжается реализация VI этапа региональной адресной программы по расселению омичей из аварийного и ветхого жилья. Программа реализуется на средства Фонда развития территорий, бюджетов Омской области и города.
Как рассказал в своём телеграм-канале мэр Сергей Шелест, 18 сентября ключи от новых квартир вручили пяти семьям. Квартиры расположены в новостройке по адресу: посёлок Биофабрика, 18 к.1. На прошлой неделе в новостройках по улицам Леонида Маслова и 5-я Кировская квартиры получили ещё 18 семей.
Новым жильём обеспечили омичей, которые раньше проживали в домах, признанных аварийными, по улицам Батумская, 4 и Долгирева, 73.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омске построили новую многоэтажку в Амурском посёлке с нежилыми помещениями.