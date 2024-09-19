100 лайнеров Ту-214 Казань поставит авиакомпании S7

Объединенная авиастроительная корпорация заключила соглашение с авиакомпанией «Сибирь». Авиазавод обязуется поставить 100 лайнеров, согласно заключённому договору.
Отметим, лайнер Ту-214 является прямым продолжением версии Ту-204, произведённой в начале 2000-х годов.
— Сегодня Ту-214 получает второе рождение в коммерческой авиации. Но мы не хотим выпускать самолет в широкую серию в прежнем виде. Мы проводим модернизацию производства, совмещенную с модернизацией самолета, — заявил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.