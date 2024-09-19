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100 лайнеров Ту-214 Казань поставит авиакомпании S7

Соглашение подписано между гендиректором завода и акционером компании.

Источник: ПАО "Туполев"

Объединенная авиастроительная корпорация заключила соглашение с авиакомпанией «Сибирь». Авиазавод обязуется поставить 100 лайнеров, согласно заключённому договору.

В Казанском авиастроительном заводе им. С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев» состоялось подписание меморандума о взаимном сотрудничестве. Со стороны авиакомпании «Сибирь» присутствовал акционер Группы компаний Владислав Филев, со стороны ОАК — генеральный директор Юрий Слюсарь.

Отметим, лайнер Ту-214 является прямым продолжением версии Ту-204, произведённой в начале 2000-х годов.

— Сегодня Ту-214 получает второе рождение в коммерческой авиации. Но мы не хотим выпускать самолет в широкую серию в прежнем виде. Мы проводим модернизацию производства, совмещенную с модернизацией самолета, — заявил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.