Интеллектуальная транспортная система Владивостока получит новое развитие

«На некоторых перекрестках настроен адаптивный режим — система сама выбирает программу для светофоров, исходя из данных с камер и транспортных детекторов. Однако, например, для полноценной организации приоритетного проезда маршрутного транспорта с использованием “зеленой волны” и технологии V2X (Vehicle-to-Everything) потребуется усилить уже работающий у нас программный комплекс», — добавил руководитель центра.