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Интеллектуальная транспортная система Владивостока получит новое развитие

Создание новых сервисов в ИТС повысит безопасность дорожного движения и улучшит работу всей транспортной города.

Источник: PrimaMedia.ru

В рамках рабочей встречи представители Министерства цифрового развития и связи Приморья и Центра организации дорожного движения Владивостока (ЦОДД) рассмотрели возможности дальнейшего развития интеллектуальной транспортной системы города. Обсуждение касалось использования уже существующих технологий и создания новых сервисов для улучшения безопасности и эффективности дорожного движения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Акцент на встрече был сделан на автоматизированной системе управления дорожным движением — АСУДД «Спектр», которая успешно функционирует во Владивостоке более двух лет. Эта система позволяет дистанционно управлять светофорным регулированием и оптимизировать транспортные потоки на городских дорогах.

Директор Центра организации дорожного движения Владивостока Павел Васильев подчеркнул, что дальнейшее развитие интеллектуальной транспортной системы способствует повышению безопасности дорожного движения. Он рассказал, что сейчас в реальном времени отслеживается движение по основным магистралям города. Для обеспечения наилучшей пропускной способности дорог специалисты ЦОДД дистанционно перенастраивают работу светофоров через АСУДД.

«На некоторых перекрестках настроен адаптивный режим — система сама выбирает программу для светофоров, исходя из данных с камер и транспортных детекторов. Однако, например, для полноценной организации приоритетного проезда маршрутного транспорта с использованием “зеленой волны” и технологии V2X (Vehicle-to-Everything) потребуется усилить уже работающий у нас программный комплекс», — добавил руководитель центра.

Заместитель министра цифрового развития и связи Игорь Виткалов отметил, что развитие интеллектуальных транспортных систем является приоритетным направлением в рамках цифровизации дорожно-транспортного комплекса России.

Напомним, во Владивостоке будут применять ИИ и энергоэффективные решения в строительстве для оптимизации городской инфраструктуры. Соглашение об этом заключили глава Владивостока Константин Шестаков и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ВЭФ (16+).