Из Абакана в Иркутск запустят новый пассажирский поезд. Об этом сообщает Минтранс республики. Новый поезд № 137/138 начнёт ходить с 15 декабря 2024 года и будет проходить участок «Абакан — Тайшет», который называют «Трассой мужества». Эта железная дорогая считается одной из самых живописный в нашей стране.
Путь займет чуть больше суток. Поезд будет отправляться из Абакана в 7:25 и прибывать в Иркутск на следующий день, в 10:13. Стоянка в Тайшете будет с 21:00 до 21:40.
Из Иркутска поезд будет уходить в 19:23 и придёт в Абакан на следующий день в 20:08. Остановка в Тайшете продлится с 7:38 до 8:25.