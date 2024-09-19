В Самаре потратили более 10 млн рублей на празднование Дня города, которое состоялось 8 сентября 2024 года. Сумма сложилась из расходов на мероприятия, состоявшиеся в это день. Данные были опубликованы на портале госзакупок.
Деньги поратили на изготовление сувениров, техническое обеспечение экскурсий, флористическое оформление города, изготовление и монтаж фотовыставки, съемку репортажей, проведение экскурсий, включая расходы на экскурсионные автобусы, изготовление полиграфической продукции, услуги по обеспечению работы интернет-площадок при организации экскурсионных программ, а также на организацию фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» и оформление летней эстрады в Струковском саду.