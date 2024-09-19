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Арестованный омский элеватор отправили на торги

На грядущий понедельник, 23 сентября 2024 года, анонсирован старт приема заявок на торги по продаже недвижимости АО «Бессарабский элеватор» в Русско-Полянском районе.

В перечне фигурируют 16 объектов, включая само одноэтажное здание элеватора в деревне Бессарабка площадью свыше 15,75 тыс. кв. м, 11 нежилых зданий площадью свыше 4 тыс. кв. м, а также участок железнодорожных путей протяженностью около 2,4 тыс. м, земельный участок в 210,79 тысячи кв. м и электрические сети.

Все вышеперечисленное на старте торгов оценивается в 95,292 миллиона рублей.

Стоит отметить, что имущество находится под арестом на фоне зафиксированной задолженности и последующего исполнительного производства, возбужденного в мае 2024 года. Примечательно, что сумма, согласно документации, превышает стартовую на торгах и составляет порядка 112,1 миллиона рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, история АО «Бессарабский элеватор» ведется с сентября 1996 года. По данным ФНС, на конец 2023 года среднесписочная численность работников предприятия достигала 19 человек.