Арестованный омский элеватор отправили на торги

В перечне фигурируют 16 объектов, включая само одноэтажное здание элеватора в деревне Бессарабка площадью свыше 15,75 тыс. кв. м, 11 нежилых зданий площадью свыше 4 тыс. кв. м, а также участок железнодорожных путей протяженностью около 2,4 тыс. м, земельный участок в 210,79 тысячи кв. м и электрические сети.