Арестованный омский элеватор отправили на торги

В перечне фигурируют 16 объектов, включая само одноэтажное здание элеватора в деревне Бессарабка площадью свыше 15,75 тыс. кв. м, 11 нежилых зданий площадью свыше 4 тыс. кв. м, а также участок железнодорожных путей протяженностью около 2,4 тыс. м, земельный участок в 210,79 тысячи кв. м и электрические сети.
Все вышеперечисленное на старте торгов оценивается в 95,292 миллиона рублей.
Стоит отметить, что имущество находится под арестом на фоне зафиксированной задолженности и последующего исполнительного производства, возбужденного в мае 2024 года. Примечательно, что сумма, согласно документации, превышает стартовую на торгах и составляет порядка 112,1 миллиона рублей.
Согласно ЕГРЮЛ, история АО «Бессарабский элеватор» ведется с сентября 1996 года. По данным ФНС, на конец 2023 года среднесписочная численность работников предприятия достигала 19 человек.