Работникам сферы образования и науки в Пермском крае увеличат сумму выплат

В Пермском крае с 2025 года молодым учителям и докторам наук увеличат размер выплат. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.
Сумма, которую ранее получали доктора наук, составляла 20 тысяч рублей. Со следующего года выплаты увеличат на 10 тысяч рублей. Итоговая сумма составит 30 тысяч рублей. Молодым учителям подняли сумму выплат вдвое — с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
Выплаты будут предоставляться работникам только после официального подтверждения трудоустройства на научно-педагогических должностях.
«Одним из условий является публикационная активность доктора наук за пятилетний период. Кроме того, кто стал доктором наук больше пяти лет назад, обязательным условием является подготовка в качестве научного руководителя тех, кто защитил диссертацию. А что касается учителей — между окончанием обучения и началом работы педагога не должен быть более двух лет, а отработать в образовательной организации специалисту необходимо не менее трех лет» — уточнили в пресс-службе главы региона.
Эта мера необходима для привлечения кадров в школы, детские сады, техникумы и колледжи края. Ежегодно выплату получают более 400 молодых специалистов.