Работникам сферы образования и науки в Пермском крае увеличат сумму выплат

«Одним из условий является публикационная активность доктора наук за пятилетний период. Кроме того, кто стал доктором наук больше пяти лет назад, обязательным условием является подготовка в качестве научного руководителя тех, кто защитил диссертацию. А что касается учителей — между окончанием обучения и началом работы педагога не должен быть более двух лет, а отработать в образовательной организации специалисту необходимо не менее трех лет» — уточнили в пресс-службе главы региона.