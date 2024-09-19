Жители Самары могут перейти на новую систему оплаты за отопление

Существует и альтернативная система — 1/7. При этом за отопление платят только в те месяцы, когда оно фактически есть. Размер платы при этом будет больше, чем при системе 1/12. Как рассказал директор самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов, некоторые дома в Самаре уже используют систему 1/7.