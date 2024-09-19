В Пермском крае за неделю литр бензина АИ-98 вырос еще на один рубль

Росстат опубликовал потребительские цены на нефтепродукты с 10 по 16 сентября 2024 года. В Пермском крае итогам прошедшей недели средняя цена за литр бензина выросла на 15 коп. — с 58,38 до 58,53 ₽ На автозаправках Прикамья продолжается резкий рост на бензин марки АИ-98.
С начала сентября цена за литр высокооктанового топлива взлетела сразу сразу на два рубля и достигла отметки 77,34 ₽
Небольшой, но верный недельный рост Росстат отмечает и на другие марки бензина: по 3 коп. на АИ-92 и АИ-95 — 53,56 и 58,15 ₽ за литр.
Средняя цена за литр дизельного топлива замедлилась до 1 коп. и теперь составляет 67,31 ₽ за литр.
Пермский край по средней цене на автомобильный бензин продолжает лидировать среди всех регионов Приволжского федерального округа России. Следом за Прикамьем продолжает держаться с 58,03 ₽, а вот Удмуртию из антитопа-3 вытеснила Пензенская область с 57,48 ₽ за литр. Средняя цена одного литра бензина в ПФО за неделю выросла на 8 коп. — с 56,47 до 56,55 ₽ за литр.
В России средняя цена одного литра бензина с 10 по 16 сентября выросла на 15 коп. — с 58,36 до 58,51 ₽ за литр. Изменение цен на бензин Росстат зафиксировал в 71 регионах РФ. Наибольший недельный рост цен в Ненецком округе (+4,3%) и Алтае (+1,2%).