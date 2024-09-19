В Пермском крае за неделю литр бензина АИ-98 вырос еще на один рубль

Пермский край по средней цене на автомобильный бензин продолжает лидировать среди всех регионов Приволжского федерального округа России. Следом за Прикамьем продолжает держаться с 58,03 ₽, а вот Удмуртию из антитопа-3 вытеснила Пензенская область с 57,48 ₽ за литр. Средняя цена одного литра бензина в ПФО за неделю выросла на 8 коп. — с 56,47 до 56,55 ₽ за литр.