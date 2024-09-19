Госэкспертиза не пропустила проект дублера проспекта Космонавтов в Екатеринбурге

Причиной стало то, что разработчик проекта, новосибирская компания «Росинсталпроект», сорвал сроки контракта. Само управление намерено отправить проект на доработку и затем снова перенаправить на госэкспертизу.
По плану проект дублера проспекта Космонавтов должен пройти от улицы Фрезеровщиков до южной границы обхода Верхней Пышмы. Общая протяженность трассы составит 4,3 км. Контракт на разработку проекта был заключен еще в 2020 году. Общая стоимость составила 4,6 млрд рублей. Подрядчик должен был сдать работу в 2022 году. Сроки затем перенесли на 2024 год.
Первоначально трассировка дублера проходила через Калиновский лесопарк. Против стройки выступали местные жители, экологи, физкультурники. Глава города Алексей Орлов в 2023 году заявил, что в ближайших и в среднесрочных планах у мэрии нет намерений реализовывать этот проект. Затем администрация Екатеринбурга исключила проект строительства дороги в Калиновском лесопарке из Генплана.