Госэкспертиза не пропустила проект дублера проспекта Космонавтов в Екатеринбурге

По плану проект дублера проспекта Космонавтов должен пройти от улицы Фрезеровщиков до южной границы обхода Верхней Пышмы. Общая протяженность трассы составит 4,3 км. Контракт на разработку проекта был заключен еще в 2020 году. Общая стоимость составила 4,6 млрд рублей. Подрядчик должен был сдать работу в 2022 году. Сроки затем перенесли на 2024 год.