Новосибирская авиакомпания S7 планирует закупить 100 самолетов Ту-214

В Казани новосибирская авиакомпания «Сибирь» и ПАО «ОАК» договорились о поставке 100 отечественных лайнеров Ту-214, которые пополнят флот авиаперевозчика.
Меморандум был подписан на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, который входит в структуру АО «Туполев». Именно на этом предприятии строятся самолеты Ту-204−200 (Ту-214). Авиакомпания «Сибирь» планирует приобрести 100 таких машин, усовершенствованных модификаций. О конкретных сроках поставки бортов пока не сообщается.
В 2017 году авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации «туполевских» машин, поскольку они уступали в экономичности А320. С этого момента «тушки» полностью перестали эксплуатироваться в коммерческой авиации страны вплоть до декабря 2023 года, когда Red Wings вернула в парк один бортов.
Ту-204 — это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку 160−215 пассажиров. Разработан в начале 80-х годов КБ Туполева. За годы производства лайнер постоянно совершенствовался, но уступал своим зарубежным аналогам по ряду характеристик. И прежде всего в экономичности.
Иван ЛУДНОВ.