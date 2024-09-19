Новосибирская авиакомпания S7 планирует закупить 100 самолетов Ту-214

В 2017 году авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации «туполевских» машин, поскольку они уступали в экономичности А320. С этого момента «тушки» полностью перестали эксплуатироваться в коммерческой авиации страны вплоть до декабря 2023 года, когда Red Wings вернула в парк один бортов.