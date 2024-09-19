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Новосибирская авиакомпания S7 планирует закупить 100 самолетов Ту-214

Перевозчик подписал меморандум о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией.

В Казани новосибирская авиакомпания «Сибирь» и ПАО «ОАК» договорились о поставке 100 отечественных лайнеров Ту-214, которые пополнят флот авиаперевозчика.

Меморандум был подписан на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, который входит в структуру АО «Туполев». Именно на этом предприятии строятся самолеты Ту-204−200 (Ту-214). Авиакомпания «Сибирь» планирует приобрести 100 таких машин, усовершенствованных модификаций. О конкретных сроках поставки бортов пока не сообщается.

Ранее ОАК (входит в госкорпорацию «Ростех») заявляла о планах производства 70 бортов до 2030 года. Заказы на поставку Ту-204−200 (Ту-214) поступили от нескольких российских авиакомпаний: «Аэрофлот», Red Wings, «Якутия».

Интерес к отечественному авиапрому перевозчики стали проявлять в 2022 году, когда после введения Западом санкций возникли проблемы с техническим обслуживанием самолетов Boeing 737 и Airbus А320 (А321). При этом Ту-204−200 (Ту-214) является «одноклассником» этих лайнеров.

В 2017 году авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации «туполевских» машин, поскольку они уступали в экономичности А320. С этого момента «тушки» полностью перестали эксплуатироваться в коммерческой авиации страны вплоть до декабря 2023 года, когда Red Wings вернула в парк один бортов.

Ту-204 — это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку 160−215 пассажиров. Разработан в начале 80-х годов КБ Туполева. За годы производства лайнер постоянно совершенствовался, но уступал своим зарубежным аналогам по ряду характеристик. И прежде всего в экономичности.

Иван ЛУДНОВ.