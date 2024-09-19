Михаил Котюков: денег на 1-й этап строительства метро в Красноярске хватит

Красноярску хватит денег на первый этап строительства метро. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков.
«Уже есть подтверждённый бюджетный лимит, чтобы создать первый этап. Проходческий комплекс уже работает. Стройка будет на год-два, а метро будет на века», — заявил Михаил Котюков.
Глава региона добавил, что жителям придется потерпеть шумные работы. Первая часть работ почти закончена. Будет сделано всё возможное, чтобы минимизировать шум.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске стартовала проходка 1-й линии метро от Шахтеров до Карла Маркса.