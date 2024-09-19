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Путин приехал в «Специальный технологический центр» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на площадку ООО «Специальный технологический центр» («СТЦ»), предприятия, специализирующегося на производстве беспилотных летательных аппаратов, комплексов радиоэлектронного воздействия, а также систем связи, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Глава государства осмотрит цех производства антенн и образцы беспилотных летательных аппаратов, кроме того, ему представят выставку образцов робототехнических комплексов.

Предприятие является производителем беспилотных летательных аппаратов семейства «Орлан». С 2021 года ведется разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним, сформирован собственный центр управления полетами. Как отмечается в справочных материалах, в 2024—2025 годах планируется запуск более 10 спутников.

Заказчиками предприятия являются федеральные и силовые структуры РФ, а разработки центра подтвердили свою эффективность не только во время испытаний на полигонах Минобороны РФ, но и в условиях реальных боевых действий, в том числе в зоне СВО, уточняется в материалах к посещению предприятия главой государства.

О планах посетить одно из оборонных предприятий Путин рассказал накануне в ходе совещания по развитию ВС в условиях специальной военной операции. Глава государства также упомянул о предстоящем заседании Военно-промышленной комиссии.

Путин Владимир