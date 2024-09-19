Путин приехал в «Специальный технологический центр» в Петербурге

Заказчиками предприятия являются федеральные и силовые структуры РФ, а разработки центра подтвердили свою эффективность не только во время испытаний на полигонах Минобороны РФ, но и в условиях реальных боевых действий, в том числе в зоне СВО, уточняется в материалах к посещению предприятия главой государства.