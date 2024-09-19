ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске снесут

В настоящее время проект будущего комплекса обсуждается. Сроки его реализации тоже пока не называются, поскольку не решена проблема с арендаторами. «Проект усложняется тем, что сначала мы должны построить новые площади, перенести все торговые точки туда, а потом сносить действующее здание», — рассказал владелец торгового центра.
Площадь нового комплекса может составить более 700 тыс. кв. м, в том числе 250 тыс. кв. м жилья.
Как писал «Ъ-Сибирь», господин Бойко приобрел «Сибирский молл» и бизнес-центр «Новая высота» через принадлежащее ему ЗАО «Глобус» в феврале прошлого года. Лот был выкуплен за стартовую цену — 3,7 млрд руб.
ЗАО «Глобус» управляет в Новосибирске гостиницей Grand Autograph Hotel (до июля 2022 года входила в сеть Marriott International). Данные об учредителях компании отсутствуют в ЕГРЮЛ. В качестве руководителя ЗАО указана Марьяна Бойко.