ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске снесут

В настоящее время проект будущего комплекса обсуждается. Сроки его реализации тоже пока не называются, поскольку не решена проблема с арендаторами. «Проект усложняется тем, что сначала мы должны построить новые площади, перенести все торговые точки туда, а потом сносить действующее здание», — рассказал владелец торгового центра.