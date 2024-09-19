Аэропорт Кольцово передаст Екатеринбургу участок площадью 44 тысячи «квадратов»

«После того, как земля поступит в собственность города, мы будем готовиться к следующему этапу — капремонту ДК. Временным решением станет проведение там косметического ремонта, чтобы ребята из детской школы искусств № 10 занимались в комфортных условиях. Расчет такой, чтобы первым делом привести в порядок аварийное здание ДШИ, а затем уже Дом культуры», — отметил Орлов.