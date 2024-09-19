В Екатеринбурге на Широкой речке построят новую дорогу

В Екатеринбурге на Широкой речке планируется построить еще одну дорогу. Об этом заявил общественности градоначальник Алексей Орлов.
По его словам, в течение следующего года есть планы выйти уже на готовый проект, прошедший соответствующую экспертизу. Это делается для улучшения транспортной доступности.
Первоначально планировалось провести реконструкцию улиц Суходольской и Светлореченской между Объездной дорогой и ЕКАД. Но в ходе предпроектной оценки выявились проблемы, мешающие этому.
В связи с этим запланирована реконструкция улиц Евгения Савкова, Анатолия Муранова, Архитектора Белянкина и Новой. И далее будет выход на Объездную дорогу.