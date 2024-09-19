В Омске планируют изменить квоты для трудоустройства инвалидов

«Создание специальных рабочих мест — одна из самых актуальных проблем при закрытии квоты. Почти 40% работодателей не закрывают квоту по спецместам, а несколько сотен людей с инвалидностью не получают предложения о работе. Сейчас в соответствии с программой реабилитации нуждаются в спецместах порядка тысячи человек. Мы предлагаем не только анализировать рекомендации органов МСЭ, но и выявлять потребность и готовность жителей региона в трудоустройстве», — подчеркнула на заседании комитета министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.