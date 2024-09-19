В Омске планируют изменить квоты для трудоустройства инвалидов

Сегодня, 19 сентября, в числе прочих вопросов повестки комитет Законодательного собрания Омской области по социальной политике обсудил подход к установлению квоты на трудоустройство инвалидов.
Сейчас работодателям со штатом 36 человек устанавливается квота в размере 2% от среднесписочной численности работников без учета занятых на вредных или опасных работах. При этом ни от каких других критериев размер квоты не зависит.
В законодательство Омской области предлагается внести изменения, позволяющие дифференцировать размер квоты. Например, по видам экономической деятельности и муниципальным образованиям.
Кроме того, проектом закона предлагается делегировать областному минтруду вопросы расчета и установления работодателям количества спецмест для трудоустройства особо уязвимых граждан: колясочников, слепых, глухих и слепоглухих людей.
«Создание специальных рабочих мест — одна из самых актуальных проблем при закрытии квоты. Почти 40% работодателей не закрывают квоту по спецместам, а несколько сотен людей с инвалидностью не получают предложения о работе. Сейчас в соответствии с программой реабилитации нуждаются в спецместах порядка тысячи человек. Мы предлагаем не только анализировать рекомендации органов МСЭ, но и выявлять потребность и готовность жителей региона в трудоустройстве», — подчеркнула на заседании комитета министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.
Депутаты профильного комитета рекомендовали областному парламенту принять данный законопроект к рассмотрению.