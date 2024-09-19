Стало известно, какие комплектации будут у новой Lada Aura

Портал Auto Mail.ru на официальном сайте Lada обнаружил брошюру с детальным описанием готовящейся к выходу на рынок новой Lada Aura.
Так, известны точные габариты модели: длина 4690 мм (+245 мм к длине Vesta), ширина 1764 мм и высота 1505 мм (+9 мм к высоте Vesta). Заявленный клиренс «Ауры» — 176 мм.
В оснащение машины войдут обогревы всех сидений, подогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя.
Для Aura заготовлены 5 цветов кузова на выбор: «Пантера», «Ледниковый», «Серенада», «Платина» и «Кориандр». Вариантов обивки салона предусмотрено три: светло-серая натуральная кожа, черная натуральная кожа и черная комбинация ткани с экокожей.
Комплектаций будет три: Techno, Aura Black и Aura Grey. Во все по умолчанию входят: подлокотник заднего дивана, металлические накладки на педали и пороги с гравировкой имени модели. А еще глубокая тонировка задней полусферы окон (60%) и модем с предоплаченным тарифом.
У Lada Aura Techno 16-дюймовые легкосплавные колеса, мультимедийка попроще EnjoY 7', обогрев только нижней части заднего дивана (подушки).
У двух старших версий задние сиденья будут обогреваться целиком (вместе со спинкой), литые диски будут 17-дюймовые, аудиосистема покруче — EnjoY Vision Pro 10', руль с двухцветной кожаной отделкой, а также тиснение кожи на сиденьях.
Напомним, Lada Aura оснащается 122-сильным двигателем 1,8 литра и автоматической коробкой передач. Пассажиры заднего ряда модели получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Изготовлен оригинальный кузов с удлиненными задними дверями. Улучшена шумоизоляция, перенастроена подвеска.
Стоимость модели составит — 2,6−2,8 млн рублей. Топовая версия обойдется в 3 млн рублей.