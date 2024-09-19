Стало известно, какие комплектации будут у новой Lada Aura

Комплектаций будет три: Techno, Aura Black и Aura Grey. Во все по умолчанию входят: подлокотник заднего дивана, металлические накладки на педали и пороги с гравировкой имени модели. А еще глубокая тонировка задней полусферы окон (60%) и модем с предоплаченным тарифом.