Sky News: Запад по-прежнему зависит от российской атомной промышленности

В другом отчете, также опубликованном в четверг, говорится об энергетических проблемах Украины. В частности, в нем предупреждается, что многие украинцы столкнутся с большим количеством отключений электроэнергии с приходом зимы. Это связано с тем, что Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а контракт на поставку газа, который та заключила с российским «Газпромом», истекает в конце этого года.