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Sky News: Запад по-прежнему зависит от российской атомной промышленности

Сохраняющаяся зависимость ряда европейских стран от российской атомной промышленности отчасти объясняет нерешительность Европы при введении санкций в отношение ядерного сектора России, говорится в ежегодном Докладе о состоянии мировой атомной промышленности, опубликованном 19 сентября.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Причем это палка о двух концах, пишет Sky News.

С одной стороны, эта зависимость помогает России защититься от дальнейших европейских санкций. А с другой, снижение зависимости приведет к увеличению расходов для западных стран.

После начала военной операции России на Украине в 2022 году западные страны пытались отучить себя от поставок российской энергии и ввели жесткие санкции, рассчитывая, что они приведут к сокращению военного бюджета Москвы.

В пяти странах Европейского союза — Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, Финляндии продолжают работать водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), разработанные Россией и использующие российское топливо. Некоторые из этих стран после начала российско-украинского конфликта искали альтернативные источники топлива, в основном из США, однако все варианты оказались весьма затратными.

«Взаимозависимость между Россией и ее западными партнерами остается значительной», — подчеркивается в докладе, подготовленном консультантами по вопросам энергетики Майклом Шнайдером и Энтони Фроггаттом.

Некоторые западные компании, например подразделения французской государственной энергетической компании EDF, полагаются на российские атомные реакторы по всему миру для продажи своих комплектующих, пишут авторы доклада.

В связи с тем, что (российский атомный гигант) «Росатом» реализует все 13 проектов по строительству атомных реакторов, начатых за последние пять лет за пределами Китая, у поставщиков комплектующих, например у французского производителя турбин Arabelle, нет другого иностранного заказчика, кроме «Росатома».

Доклад о состоянии мировой атомной промышленности

В январе предыдущее правительство Великобритании в попытке разорвать энергетические связи с Москвой объявило о выделении 22 млн фунтов на разработку нового типа ядерного топлива — высокопробного низкообогащенного урана, который в настоящее время коммерчески производится только Россией.

В докладе также говорится, что «тесная промышленная и рыночная взаимозависимость» между российской и западной атомной промышленностью отчасти объясняет «нерешительность Европы в отношении введения санкций против атомного сектора» России.

Попытки сократить или устранить зависимость от России в сфере природного урана, конверсии и услуг по обогащению, вероятно, приведут к увеличению расходов.

Доклад о состоянии мировой атомной промышленности

Как показал обзор мировой атомной энергетики, в прошлом году выработка электроэнергии на АЭС повысилась на 2,2% до 2602 тераватт-часов (нетто), что составило 9% мирового производства электроэнергии.

Новое правительство Великобритании подтвердило, что не отказывается от строительства атомной электростанции Sizewell C в Саффолке, хотя окончательное инвестиционное решение пока не принято. Министерство энергетики Великобритании также рассматривает предварительные планы, разработанные предыдущей администрацией в отношении другой крупной электростанции в Северном Уэльсе.

В другом отчете, также опубликованном в четверг, говорится об энергетических проблемах Украины. В частности, в нем предупреждается, что многие украинцы столкнутся с большим количеством отключений электроэнергии с приходом зимы. Это связано с тем, что Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а контракт на поставку газа, который та заключила с российским «Газпромом», истекает в конце этого года.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), после российских ударов по электростанциям, теплоэлектростанциям, сетям электропередач и другим объектам электроснабжения дефицит поставок электроэнергии на Украину составил примерно треть от пикового спроса. Это уже привело к веерным отключениям и ограничению подачи электроэнергии в некоторые регионы на несколько часов в день, отметило МЭА.

санкции