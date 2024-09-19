Sky News: Запад по-прежнему зависит от российской атомной промышленности

Причем это палка о двух концах, пишет Sky News.
После начала военной операции России на Украине в 2022 году западные страны пытались отучить себя от поставок российской энергии и ввели жесткие санкции, рассчитывая, что они приведут к сокращению военного бюджета Москвы.
В пяти странах Европейского союза — Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии, Финляндии — продолжают работать водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), разработанные Россией и использующие российское топливо. Некоторые из этих стран после начала российско-украинского конфликта искали альтернативные источники топлива, в основном из США, однако все варианты оказались весьма затратными.
«Взаимозависимость между Россией и ее западными партнерами остается значительной», — подчеркивается в докладе, подготовленном консультантами по вопросам энергетики Майклом Шнайдером и Энтони Фроггаттом.
Некоторые западные компании, например подразделения французской государственной энергетической компании EDF, полагаются на российские атомные реакторы по всему миру для продажи своих комплектующих, пишут авторы доклада.
В связи с тем, что (российский атомный гигант) «Росатом» реализует все 13 проектов по строительству атомных реакторов, начатых за последние пять лет за пределами Китая, у поставщиков комплектующих, например у французского производителя турбин Arabelle, нет другого иностранного заказчика, кроме «Росатома».
В январе предыдущее правительство Великобритании в попытке разорвать энергетические связи с Москвой объявило о выделении 22 млн фунтов на разработку нового типа ядерного топлива — высокопробного низкообогащенного урана, который в настоящее время коммерчески производится только Россией.
В докладе также говорится, что «тесная промышленная и рыночная взаимозависимость» между российской и западной атомной промышленностью отчасти объясняет «нерешительность Европы в отношении введения санкций против атомного сектора» России.
Попытки сократить или устранить зависимость от России в сфере природного урана, конверсии и услуг по обогащению, вероятно, приведут к увеличению расходов.
Как показал обзор мировой атомной энергетики, в прошлом году выработка электроэнергии на АЭС повысилась на 2,2% до 2602 тераватт-часов (нетто), что составило 9% мирового производства электроэнергии.
Новое правительство Великобритании подтвердило, что не отказывается от строительства атомной электростанции Sizewell C в Саффолке, хотя окончательное инвестиционное решение пока не принято. Министерство энергетики Великобритании также рассматривает предварительные планы, разработанные предыдущей администрацией в отношении другой крупной электростанции в Северном Уэльсе.
В другом отчете, также опубликованном в четверг, говорится об энергетических проблемах Украины. В частности, в нем предупреждается, что многие украинцы столкнутся с большим количеством отключений электроэнергии с приходом зимы. Это связано с тем, что Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а контракт на поставку газа, который та заключила с российским «Газпромом», истекает в конце этого года.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), после российских ударов по электростанциям, теплоэлектростанциям, сетям электропередач и другим объектам электроснабжения дефицит поставок электроэнергии на Украину составил примерно треть от пикового спроса. Это уже привело к веерным отключениям и ограничению подачи электроэнергии в некоторые регионы на несколько часов в день, отметило МЭА.