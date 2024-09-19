Geely представила в России маскировочный автомобильный бренд Knewstar

«Все китайские компании, которые работают на российском рынке, ходят под опасностью — они могут попасть под американские и европейские санкции. Они побаиваются, потому что хотят работать и на европейском, и на других рынках. Поэтому им приходится придумывать хитрые обходные пути. И компания Geely уже выпускает две свои модели под брендом Belgee», — сказал «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.