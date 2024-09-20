Спорный атом. Нужна ли Ростовской области ещё одна АЭС

При принятии таких важных решений как строительство АЭС, всегда проходят общественные слушания. Не секрет, что часто их проводят или формально, или не все о них знают. Так, часть жителей Дубовского района о том, что они «поддержали строительство хранилища очень низкоактивных отходов на Ростовской АЭС», узнали из СМИ.