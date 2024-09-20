Спорный атом. Нужна ли Ростовской области ещё одна АЭС

Летний энергетический кризис на юге страны заставил власти задуматься о сооружении новых энергомощностей. Одно из предложений — построить в Ростовской области вторую АЭС. Её хотят разместить под Новочеркасском. Жителям дали время на обсуждение этой идеи.
Обрадовала ли дончан перспектива строительства ещё одной атомной станции? Что думают по этому поводу эксперты? Какие ещё меры предпринимают в регионе для решения проблемы энергодефицита? Выяснял rostov.aif.ru.
Работа над ошибками.
Таких серьёзных и долгих отключений электричества, как этим летом никогда раньше не было. Ограничения коснулись не только потребителей Ростовской области, но и Краснодарского края, Крыма, Северной Осетии, Ингушетии. А также Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чеченской республик.
Все эти регионы (через объединённую энергосистему юга России) электричеством обеспечивает Ростовская АЭС. На неё приходится и 70% всей произведённой на Дону электроэнергии.
Наверху провели работу над ошибками и предложили построить в стране 11 новых атомных электростанций. Проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года разместил системный оператор Единой энергетической системы.
Десять будущих АЭС ориентированы на восток и только одна на юг: её хотят построить в Ростовской области. Жителям предложили обсудить предложение и отвели на это месяц.
«Решения, заложенные в генсхему, станут основой долгосрочных инвестпрограмм субъектов отрасли. Заложат стратегический вектор развития не только электроэнергетики, но и смежных отраслей», — пояснил председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.
На кого бог пошлёт.
Обсуждение началось тут же — в соцсетях и комментариях в местных СМИ. Перспектива строительства ещё одной АЭС обрадовала не всех.
«Почему опять к нам? Где не хватает электроэнергии, там пусть и строят АЭС», — недоумевает ростовчанин Алексей Бочкин.
Электроэнергии не хватает Кубани. Кроме того, южным сетям нагрузку добавили Крым и Севастополь, а недавно — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
«Мы бы не отказались от своей АЭС, но нельзя их у нас строить — у нас сейсмоопасный регион», — парирует житель Краснодара Олег Лихонцев. Мощную гидроэлектростанцию там тоже не построишь: нет крупных рек, вода в дефиците. Угольные и газовые ТЭС неэкологичны. Возобновляемые источники энергии не всегда надёжны.
«Нам не нужна АЭС возле нашего уютного зелёного города! Радиация, опасность, аварии, загрязнения… Пусть доводят до ума существующую станцию или запускают запорожскую, она очень мощная», — советует жительница Новочеркасска Лина К.
Между тем, по проекту первый энергоблок типа ВВЭР-оптим мощностью 1255 Мвт Новочеркасской АЭС хотят построить и запустить к 2036 году. Второй блок такой же мощности — в 2038 году.
Как это было.
Когда-то в стране был закон, по которому жители 30-километровой от АЭС зоны платили за электричество со скидкой 50%. Эту норму отменили в 2002 году. Объяснили тем, что АЭС не наносит вреда окружающей среде.
«Но дело же не в радиации — её действительно в зоне современных АЭС нет. Дело в рисках. Вероятность нештатной ситуации исключать нельзя. Вспомните хотя бы Чернобыльскую АЭС. За то, что люди живут в такой зоне риска, я считаю, нужно законодательно предусмотреть какие-то льготы», — говорит эколог Татьяна Борисова.
Когда строили АЭС в Волгодонске, тоже кипели страсти — люди даже выходили на митинги протеста.
«Но не против строительства АЭС. Мы же понимали, что это рабочие места и деньги. Мы хотели гарантий, что нам будет 50% скидка на электричество. Чтобы атомщики вкладывали часть прибыли в город. В строительство новых больниц, в благоустройство и озеленение», — вспоминает волгдончанин Юрий Дмитриев.
Поначалу всё так и было.
«И работа появилась, и зарплаты хорошие. В городе начали строить скверы и сажать деревья. А потом всё резко закончилось. Оказалось, что налоги все в Ростов идут и, вообще, АЭС не Волгодонская, а Ростовская», — вспоминает Никита С.
По словам местных жителей, на этой волне в 1997 году в Волгодонскую думу прошли именно те кандидаты, которые «клялись бороться за блага для жителей» от соседства АЭС. Эти же депутаты через три месяца после выборов «кинули население города», согласовав запуск АЭС безо всяких льгот для волгодончан.
В каждый город — по мини-АЭС.
При принятии таких важных решений как строительство АЭС, всегда проходят общественные слушания. Не секрет, что часто их проводят или формально, или не все о них знают. Так, часть жителей Дубовского района о том, что они «поддержали строительство хранилища очень низкоактивных отходов на Ростовской АЭС», узнали из СМИ.
«Жители Дубовского района про это даже не знают. А общественники, наверное, сами же рабочие атомной. Между собой всё обсудили и решили?» — предположил дончанин Марат Киров.
«Как всегда. Всё решили за нас!» — уверен местный житель Сергей Журавлёв.
А ещё люди забеспокоились.
«Главное, чтобы не получилось, как всегда: голосовали за низкоактивные отходы и средства индивидуальной защиты, а в итоге создадим ядерный полигон», — высказал опасения ростовчанин Валерий Сергеев. «Главный приоритет атомной энергетики — это безопасность. Все производственные процессы на Ростовской АЭС реализуются при строгом соблюдении требований действующего законодательства и обеспечивают безопасность для работников предприятия, населения и окружающей среды», — завил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
Вероятнее всего, строительство новой АЭС на Дону жители региона на слушаниях тоже одобрят в том виде, как это задумано планом. Хотя среди высказанных предложений есть и другие.
«Вместо второй атомной станции я бы рассмотрел строительство на юге малых АЭС. Их можно размещать и на Кубани, и в Крыму. Есть вариант и плавучих АЭС, по типу арктических. У “Росатома” есть опыт и возможность такие станции строить», — считает урбанист, кандидат экономических наук Иван Макаров.
Кстати, в Китае в провинции Хайнань уже строят первую модульную АЭС малой мощности. В 2026-м её введут в эксплуатацию, после чего подобные станции планируют строить в каждой провинции КНР.
Энергетика не стоит на месте, а время диктует новые подходы. Какие из них специалисты посчитают нужным применить в южном регионе для решения проблемы энергокризиса? Скоро узнаем.