В Приморье приняли закон о Комплексном развитии территорий (КРТ)

Эксперты также полагают, что это жирная точка в проблеме точечной застройки города, которая во Владивостоке не решалась десятилетиями, несмотря на все усилия властей.
Виктория Трегубова, мама двоих детей, которая недавно купила квартиру в относительно новом микрорайоне Владивостока — Снеговой Пади — сетует: она уже столкнулись с нехваткой мест в школе, поэтому ей приходится возить старшего сына в другой микрорайон, а это минут 40 по утренним пробкам. Если не хватит мест и в детском саду, младшего придется отдать в частный сад — ещё порядка 30 тысяч рублей дополнительных расходов семейного бюджета.
«Когда у тебя дети, хочется, чтобы рядом с домом были скверы, парки, детские площадки, а главное поликлиника, школа и детский сад. Если честно, не верится, что застройщики возьмут на себя строительство всей этой инфраструктуры. Им проще свечку на 50 этажей воткнуть и продать её поскорее», — говорит Виктория.
Действительно, поверить сложно, но некоторые застройщики сами находят привлекательным не просто «воткнуть человейники», а создать «город в городе» для повышения привлекательности своих проектов. И таких кейсов уже довольно много в России.
Лучшие практики комплексного освоения территорий в России
Например, экогород «Погода» — один из самых популярных на сегодняшний день ЖК в Перми. Внутри жилого квартала уже функционирует самая большая в Пермском крае школа на 1626 учеников с бассейном, поликлиника и два детских сада. Всё это называют здесь оздоровительно-образовательным кластером, который занимает площадь более 35 тысяч кв. метров! А на прошлой неделе там была заложена капсула будущей начальной школы. Строительство школы входит в условия о развитии территории. Кстати, этот застройщик сейчас активно работает и на рынке Приморского края.
Проекты КРТ в Московской области показывают, что тренд по комплексному освоению земли идёт в сторону индивидуального и малоэтажного строительства. Проект комплексного развития территории из небольших домов построят в Пушкинском городском округе, в Подмосковье. Это будет кластер МЖС общей площадью 290 га. Застройщик в рамках договора КРТ построит несколько очередей коттеджей, таунхаусов и малоэтажных многоквартирных домов. Предусмотрено создание необходимой инфраструктуры городского уровня, включая школы, детские сады, поликлинику и физкультурно-оздоровительные комплексы. Также здесь появятся все атрибуты жизни в современном городе — общественные пространства, благоустроенные рекреационные зоны, ритейл и коворкинг. В кластере смогут поселиться порядка 20 тысяч жителей.
В столице активно развивается тема развития участков промзон. На слуху проект «Южный порт», который реализовывается сразу тремя застройщиками. В результате на месте бывшего порта возведут современный благоустроенный квартал с жильем, спортивными площадками и современными зонами отдыха. Появятся офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе и рестораны, а также полноценный культурный кластер с музеями, театрами, плавучей сценой для музыкальных фестивалей. Окружать новую яхтенную гавань «Южного порта» будет парящий на высоте 30 метров от земли ярус, наполненный самой разной инфраструктурой. Его наземная часть будет отдана под густо озелененный променад, а с верхнего яруса на уровне 8 этажа откроется живописный вид на всю акваторию. Здесь разместятся площадки для занятий спортом, термальные зоны, открытые бассейны и СПА, а в центре — большой амфитеатр и открытая площадка для мероприятий. Благоустроенная набережная протяженностью более 2 км станет центром притяжения не только для жителей района, но и для всей Москвы. По сути, речь идёт о создании третьего центра столицы, противовеса северо-западу и «Москва-Сити».
Развитие комплексной застройки в Приморье
Власти Приморья тоже возлагают большие надежды на КРТ. Министр архитектуры и градостроительной политики края Антон Глушков считает, что комплексная застройка — это будущее жилищного рынка Приморья. Именно она будет существенно влиять на ситуацию в самом ближайшем будущем: увеличит предложение жилья, сформирует справедливую стоимость, улучшит инфраструктуру и создаст новые районы.
«Всё это станет возможным благодаря одновременному строительству жилых домов и сопутствующей инфраструктуры: школ, детских садов, медицинских учреждений, парков и дорог. Это сделает покупку жилья в таких районах более привлекательной как для местных жителей, так и граждан из других регионов», — подчеркнул руководитель ведомства.
Кроме того, комплексная застройка позволит увеличить предложение жилья и сформирует его справедливую стоимость в Приморском крае. По мнению экспертов, это станет возможным благодаря одновременному строительству жилых домов и сопутствующей инфраструктуры.
КРТ поможет решить социальные вопросы, например, предоставить новое жилье тем, кто живет в ветхих и аварийных домах.
Зампредседателя правительства Приморского края Ольга Иванникова подчеркнула, что комплексное развитие территорий может стать важным фактором, способствующим притоку населения, улучшению демографической ситуации и экономическому росту региона. Однако для достижения этих результатов необходимо грамотно планировать и реализовывать проекты, учитывая все социальные и экономические аспекты.