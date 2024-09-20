В Приморье приняли закон о Комплексном развитии территорий (КРТ)

В столице активно развивается тема развития участков промзон. На слуху проект «Южный порт», который реализовывается сразу тремя застройщиками. В результате на месте бывшего порта возведут современный благоустроенный квартал с жильем, спортивными площадками и современными зонами отдыха. Появятся офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе и рестораны, а также полноценный культурный кластер с музеями, театрами, плавучей сценой для музыкальных фестивалей. Окружать новую яхтенную гавань «Южного порта» будет парящий на высоте 30 метров от земли ярус, наполненный самой разной инфраструктурой. Его наземная часть будет отдана под густо озелененный променад, а с верхнего яруса на уровне 8 этажа откроется живописный вид на всю акваторию. Здесь разместятся площадки для занятий спортом, термальные зоны, открытые бассейны и СПА, а в центре — большой амфитеатр и открытая площадка для мероприятий. Благоустроенная набережная протяженностью более 2 км станет центром притяжения не только для жителей района, но и для всей Москвы. По сути, речь идёт о создании третьего центра столицы, противовеса северо-западу и «Москва-Сити».