В Хабаровском крае продолжают обновлять пассажирский автопарк

— Министерством транспорта и дорожного хозяйства края ежегодно проводится отбор муниципалитетов для предоставления краевой субсидии на условиях софинансирования. В этом году это Амурский, Вяземский, Верхнебуреинский и Солнечный районы, Охотский округ, район имени Лазо и город Амурск. Также мы оказываем содействие в подборе поставщиков техники и постоянный контроль по ее доставке. При выборе автобусов рассматриваются российские производители, учитываются дорожные и климатические особенности региона. А для узнаваемости в транспортном потоке предпочтение отдается машинам оранжевого цвета, — рассказали в ведомстве.