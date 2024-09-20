В Хабаровском крае продолжают обновлять пассажирский автопарк

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в крае продолжается обновление пассажирских автобусов. Всего в 2024 году запланировано закупить 11 автобусов для 7 муниципальных образований. На эти цели из краевого бюджета выделено 50 млн рублей. Мероприятие проводится в рамках краевой государственной программы «Развитие транспортной системы», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Министерством транспорта и дорожного хозяйства края ежегодно проводится отбор муниципалитетов для предоставления краевой субсидии на условиях софинансирования. В этом году это Амурский, Вяземский, Верхнебуреинский и Солнечный районы, Охотский округ, район имени Лазо и город Амурск. Также мы оказываем содействие в подборе поставщиков техники и постоянный контроль по ее доставке. При выборе автобусов рассматриваются российские производители, учитываются дорожные и климатические особенности региона. А для узнаваемости в транспортном потоке предпочтение отдается машинам оранжевого цвета, — рассказали в ведомстве.
По одному автобусу уже получили Амурский, Верхнебуреинский, Вяземский и Солнечный районы. Сейчас они проходят регистрационные и предрейсовые процедуры. До конца сентября ожидается поставка 4 автобусов для района имени Лазо. И еще 3 единицы техники прибудет в регион до конца текущего года. Весь транспорт будет работать на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, предусматривающим государственное ценообразование.
В краевом ведомстве добавили, что до конца этого года в крае планируется обновить 140 транспортных средств, среди них автобусы, трамваи и троллейбусы. В 2025 году — 131 единицу, а в 2026 году — 160.