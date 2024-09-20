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Мишустин: ещё 700 млн на благоустройство дворов получит Хабаровский край

Хабаровский край получит дополнительные 700 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства России.

Источник: Правительство Хабаровского края

Как отметил председатель, вопросы улучшения качества жизни дальневосточников находится в фокусе внимания федерального центра. Способом принять личное участие в создании комфортной среды вокруг себя стала программа «1000 дворов», благодаря которой жители ДФО сами выбирают участки для дальнейшего благоустройства. В целях улучшения работы программы принято дополнительно профинансировать Хабаровского край на сумму 700 миллионов рублей.

«Дополнительное финансирование позволит продолжить активное обновление городских и сельских территорий. Это, безусловно, будет способствовать значительному улучшению качества жизни для всех, кто проживает в этих населённых пунктах. Данные меры полностью соответствуют приоритетам, обозначенным президентом как ключевые», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Благодаря дополнительным средствам в регионе будет обновлено не менее 100 дворов.

Мишустин Михаил