Мишустин: ещё 700 млн на благоустройство дворов получит Хабаровский край

Как отметил председатель, вопросы улучшения качества жизни дальневосточников находится в фокусе внимания федерального центра. Способом принять личное участие в создании комфортной среды вокруг себя стала программа «1000 дворов», благодаря которой жители ДФО сами выбирают участки для дальнейшего благоустройства. В целях улучшения работы программы принято дополнительно профинансировать Хабаровского край на сумму 700 миллионов рублей.