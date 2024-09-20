Туры по Хабаровскому краю станут доступнее и дешевле по поручению Демешина

В обсуждении приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, статс-секретарь и заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, и. о. генерального консула КНР в Хабаровске Лю Ян, а также федеральные и региональные чиновники и эксперты. Павел Волков от лица полпреда ДФО Юрия Трутнева поблагодарил правительство Хабаровского края за активную работу над развитием туризма на Дальнем Востоке, включая реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».