Туры по Хабаровскому краю станут доступнее и дешевле по поручению Демешина

На пленарном заседании III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» обсудили развитие трансграничного туризма, логистики и культурного сотрудничества. В ходе мероприятия губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин озвучил несколько решений, призванных улучшить доступность туризма в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Первым поручением губернатора стала организация бесплатных туристических поездок для школьников в 2025 году. Эти поездки будут финансироваться за счет краевого бюджета. Особое внимание будет уделяться детям участников специальной военной операции, многодетным и малоимущим семьям, а также победителям олимпиад и Всероссийских конкурсов.
Согласно второму поручению Демешина, будет продолжена программа предоставления для хабаровчан путёвок на Шантарские острова по специальным ценам. Этот проект, получивший положительный отклик у населения, направлен на привлечение туристов и развитие местного туризма.
Кроме того, в целях стимулирования трансграничного туризма было решено активизировать усилия по развитию инфраструктуры для туристов из Китая. Ожидается, что открытие международного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский приведет к значительному увеличению потока туристов из соседней страны.
В обсуждении приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, статс-секретарь и заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, и. о. генерального консула КНР в Хабаровске Лю Ян, а также федеральные и региональные чиновники и эксперты. Павел Волков от лица полпреда ДФО Юрия Трутнева поблагодарил правительство Хабаровского края за активную работу над развитием туризма на Дальнем Востоке, включая реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Форум продолжится культурной программой, в которую входят праздник «Мы — большая страна» и гастрономический фестиваль «ГастроХаб». Он является частью Российского туристического форума «Путешествуй!» Фонда Росконгресс и проводится при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.