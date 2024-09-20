Губернатор пообещал Красноярску 200 новых автобусов на газе

Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков на вчерашней прямой линии, в ходе которой отвечал на вопросы жителей.
«Опираясь на поддержку правительства страны, мы уже пытаемся купить 200 новых автобусов, которые будут работать на природном газе, — рассказал глава региона. — Весь транспорт, который будем закупать, должен работать по самым высоким экологическим требованиям и стандартам. Это тяжелая задача, потому что очень большая партия, но ресурсы на эти цели мы изыскали. Коллеги из из компании “Газпром” откликнулись на предложение развивать этот проект вместе, взяли на себя обязательства создать необходимую заправочную инфраструктуру».
Михаил Котюков напомнил, что значительное обновление общественного автопарка — это одно из мероприятий плана по подготовке Красноярска к 400-летнему юбилею, который будет праздноваться в 2028 году.