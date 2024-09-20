Губернатор пообещал Красноярску 200 новых автобусов на газе

«Опираясь на поддержку правительства страны, мы уже пытаемся купить 200 новых автобусов, которые будут работать на природном газе, — рассказал глава региона. — Весь транспорт, который будем закупать, должен работать по самым высоким экологическим требованиям и стандартам. Это тяжелая задача, потому что очень большая партия, но ресурсы на эти цели мы изыскали. Коллеги из из компании “Газпром” откликнулись на предложение развивать этот проект вместе, взяли на себя обязательства создать необходимую заправочную инфраструктуру».