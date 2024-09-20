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Глава омского дептранса заявил о росте средней зарплаты водителей автобусов до 121 тысячи рублей

Департамент транспорта города Омска опубликовал в пятницу, 20 сентября 2024 года, видеоролик, где директор департамента Вадим Кормилец рассказал о повышении зарплаты водителям омского муниципального транспорта. По словам Кормильца, чтобы удержать кадры от увольнения и привлечь дополнительные кадры, муниципальные предприятия пассажирского транспорта города Омска ежегодно занимаются повышением зарплаты и индексацией.

«В среднем при норме выработки 168 часов в месяц заработная плата у водителей выросла с 55 до 70 тысяч рублей. За июль средняя заработная плата у водителей “Электрического транспорта” составила 72 тысячи рублей, у водителей восьмого автобусного предприятия — 121 тысячу рублей, что практически в два раза выше показателей июля 2023 года», — заявил Вадим Кормилец.

Напомним, ранее в мэрии Омска неоднократно заявляли о дефиците кадров в транспортной области, из-за чего весь имеющийся транспорт не мог выйти на маршруты.