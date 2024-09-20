Глава омского дептранса заявил о росте средней зарплаты водителей автобусов до 121 тысячи рублей

«В среднем при норме выработки 168 часов в месяц заработная плата у водителей выросла с 55 до 70 тысяч рублей. За июль средняя заработная плата у водителей “Электрического транспорта” составила 72 тысячи рублей, у водителей восьмого автобусного предприятия — 121 тысячу рублей, что практически в два раза выше показателей июля 2023 года», — заявил Вадим Кормилец.