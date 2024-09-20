МСД за год работы вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы — Собянин

«Сейчас МСД — самый протяженный в России скоростной диаметр. Длина прямого хода составляет 68 км дорог, а общая длина с учетом съездов и реконструкции прилегающих дорог — почти 223 км. Работы по созданию диаметра продолжаются. В начале сентября запустили движение на первом отрезке 10-го участка южного направления МСД. В планах — полностью завершить строительство до конца года. Таким образом появится выход на трассу “Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе”», — рассказал Собянин.