МСД за год работы вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы — Собянин

«За год работы Московский скоростной диаметр вошел в тройку самых популярных магистралей города. По нему ежедневно проезжают порядка 400 тыс. автомобилистов. Диаметр связал крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, а также трассу М12 “Восток”, Рязанский и Волгоградский проспекты, шоссе Энтузиастов. Улучшил транспортную доступность 48 районов Москвы — для порядка 5 млн человек», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что во время строительства МСД было: возведено 140 мостов, эстакад, путепроводов, тоннелей и 34 пешеходных перехода; уложено 3 млн кв. м асфальта; использована 241 тыс. тонн металла. В создании магистрали принимали участие около 12 тыс. специалистов.
«Сейчас МСД — самый протяженный в России скоростной диаметр. Длина прямого хода составляет 68 км дорог, а общая длина с учетом съездов и реконструкции прилегающих дорог — почти 223 км. Работы по созданию диаметра продолжаются. В начале сентября запустили движение на первом отрезке 10-го участка южного направления МСД. В планах — полностью завершить строительство до конца года. Таким образом появится выход на трассу “Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе”», — рассказал Собянин.