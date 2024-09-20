Что посеем, что пожнем? Будет ли Волгоградская область с хлебом

В Волгоградской области стартовал сев озимых — традиционное, казалось бы, событие для первого месяца осени. Но не всё так просто.
Заморозки и засуха.
Нынешний сезон выдался для хлеборобов крайне непростым: сначала поля посреди весны сковали редкие для наших краев заморозки до минус 20, а потом началась жесточайшая засуха. «Как будто природа отомстила за два предыдущих года изобилия», — невесело шутили фермеры…
Итогом природных катаклизмов стало то, что в регионе ввели режим ЧС, а виды на урожай пришлось спешно пересматривать — в сторону уменьшения, разумеется.
Подкосила аграриев и ценовая ситуация: цены на зерно первую часть сельхозсезона были настолько низкими, что о прибыли уже мало кто думал — старались хотя бы покрыть себестоимость и удержать хозяйства на плаву. Рост цен на зерновые, который начался летом, уже особо ситуацию не изменил, так как заметно подорожала пшеница высоких сортов, а как раз такой волгоградские земледельцы получили в этом году крайне мало, опять же в силу природных катаклизмов.
И, наконец, последней каплей стало известие о трёхкратном повышении пошлины на экспорт пшеницы — с 21 августа она повысилась до 828 ₽ за тонну против 257,3 ₽, а сейчас и вовсе составляет почти 957 ₽ Состояние хлеборобов, которые не раз просили об отмене пошлины, можно было выразить короткой фразой «Ну вот и дождались».
— Поймите, мы очень хорошо понимаем, какая ситуация сейчас в стране, и не говорим о каких-то сверхдоходах, — говорит один из руководителей хозяйств (фамилию просил не указывать). — Но мы переживаем за судьбу хозяйств, ведь по-прежнему нужно платить зарплату, налоги, закупать ГСМ, семена, удобрения, и, главное, готовиться к очередному севу…
«Не снижаем и не собираемся».
Осенний сев волновал многих фермеров. Некоторые хлеборобы задумывались о сокращении площадей посевов, так как работать себе в убыток не хочет никто. Другие ратовали за освоение альтернативных культур вроде рапса, ячменя, сои и прочих, востребованных на рынке. В общем, обстановка складывалась тревожная, и стоял вопрос: сколько всё-таки площадей засеют под урожай 2025 года?
Однако в эти дни стало известно: планка в Волгоградской области не снижена — согласно данным облкомсельхоза, засеять должны 1,6 млн га, что соответствует показателям прошлого года. Руководители сельхозпредприятий также заверяют: объёмы посевных площадей осенью не снизили и не собираются. Это вопреки тому, что погода уже успела преподнести сюрприз — по всему региону стоит засуха.
— Мы рискнули и посеяли так называемым амбарным способом, в сухую землю, — говорит руководитель АО «Колхоз им. Ленина» Сергей Яменсков (Нехаевский район). — Переживаем, конечно, но в любом случае объёмы посевной площади уменьшать не будем, а чтобы снизить риски, застраховали посевы. Заодно работаем с другими культурами: так, мы выращиваем нут, на него в этом году цена была достойная — 50 ₽ за кг.
— Мы ещё не сеяли, так как земля совершенно сухая, о дождях забыли вообще, — говорит руководитель КФХ из Калачёвского района Дмитрий Олейников. — Надеемся, что влаги всё-таки дождёмся и проведём сев в более благоприятных условиях. При этом объёмы посевных площадей сохраняем и снижать не собираемся.
В хозяйстве Дмитрия Николаевича, которое известно своим новаторским подходом, себе не изменяют: теперь здесь будут выращивать нут и горчицу — это дополнительно к зерновому и овощеводческому направлению. Это хороший способ снизить риски и нивелировать потери от возделывания пшеницы.
Справедливости ради стоит отметить, что в нынешнем сложном году земледельцы не остались один на один со своими проблемами: так, выплаты в рамках объявленной ЧС пострадавшие получили достаточно оперативно, при этом на Волгоградскую область пришлась половина всех средств из федеральной казны — 106 млн руб. (при том, что режим ЧС был объявлен в 10 субъектах РФ). Кроме того, банки выполнили команду сверху насчёт реструктуризации кредитов, иначе некоторые крупные хозяйства уже были бы банкротами.
В общем, совместными усилиями от опасной черты отошли. А теперь крестьяне, как обычно, надеются, что в предстоящем сезоне погода не подведёт. А уж они сами не подведут точно…