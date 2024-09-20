Что посеем, что пожнем? Будет ли Волгоградская область с хлебом

Подкосила аграриев и ценовая ситуация: цены на зерно первую часть сельхозсезона были настолько низкими, что о прибыли уже мало кто думал — старались хотя бы покрыть себестоимость и удержать хозяйства на плаву. Рост цен на зерновые, который начался летом, уже особо ситуацию не изменил, так как заметно подорожала пшеница высоких сортов, а как раз такой волгоградские земледельцы получили в этом году крайне мало, опять же в силу природных катаклизмов.