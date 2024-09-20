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Движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске полностью откроют до конца года

Полосу с левого берега на правый отремонтировали на 85%

Источник: мэрия Новосибирска

Движение по Октябрьскому мосту Новосибирска по всей ширине планируют открыть к концу 2024 года. Как сообщают в пресс-центре мэрии города, на полосе с левого берега на правый работы завершены на 85%.

— Но объекте ведутся строительно-монтажные работы, связанные с бетонированием и укладкой гидроизоляции. Также осуществляется монтаж дренажных систем, перил и других элементов, — говорится в сообщении.

С компанией СпецТрансСтрой, которая ранее осуществляла работы на Октябрьском мосту, мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке. По данным властей города, такая мера была принята из-за невыполнения подрядчиком условий контракта.