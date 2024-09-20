В Прикамье студентам увеличат «губернаторские» стипендии

«Благодаря региональным выплатам мы привлекаем абитуриентов в Прикамье. Изменения в закон не только сохраняют действующие нормы, но и меняют подход к мотивации студентов. Молодые люди смогут реализовать себя в учебе и общественной деятельности, создавая свои собственные проекты», — подчеркнул Валерий Сухих.