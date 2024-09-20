В Прикамье студентам увеличат «губернаторские» стипендии

Согласно проекту закона, размер дополнительной стипендии предлагается увеличить с 5 750 до 6 500 рублей в месяц, повышенной дополнительной стипендии — c 11 500 до 12 700 рублей в месяц.
Студенты, которые поступят после 2025 года, предлагается предоставлять стипендию два учебных года, а для тех, кто поступил ранее, период выплаты стипендии составит три учебных года. Сэкономленные средства планируется направить на финансирование новых мер поддержки обучающихся.
Также планируется, что для студентов с третьего курса будет предусмотрена выплата грантов на реализацию проектов, которые будут отобраны на конкурсной основе.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, стипендия — это не только финансовая помощь, но и инструмент мотивации для студентов.
«Благодаря региональным выплатам мы привлекаем абитуриентов в Прикамье. Изменения в закон не только сохраняют действующие нормы, но и меняют подход к мотивации студентов. Молодые люди смогут реализовать себя в учебе и общественной деятельности, создавая свои собственные проекты», — подчеркнул Валерий Сухих.
Напомним, дополнительная («губернаторская») стипендия назначается студентам, которые суммарно набрали более 225 баллов по трем предметам единого государственного экзамена. Для студентов физико-математических, естественнонаучных, медицинских, инженерных специальностей и специальностей в сфере IT — 225 баллов, для гуманитарных специальностей — 240 и 260 баллов, в зависимости от направления подготовки.
Кроме этого, первокурсники, поступившие на приоритетные для региона направления, получают повышенную дополнительную стипендию. Она назначается на конкурсной основе.