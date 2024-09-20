Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье студентам увеличат «губернаторские» стипендии

Региональный парламент поддержал внесенный губернатором законопроект, которым предполагается увеличить размер дополнительных стипендий и изменить механизм их получения.

Согласно проекту закона, размер дополнительной стипендии предлагается увеличить с 5 750 до 6 500 рублей в месяц, повышенной дополнительной стипендии — c 11 500 до 12 700 рублей в месяц.

Студенты, которые поступят после 2025 года, предлагается предоставлять стипендию два учебных года, а для тех, кто поступил ранее, период выплаты стипендии составит три учебных года. Сэкономленные средства планируется направить на финансирование новых мер поддержки обучающихся.

Также планируется, что для студентов с третьего курса будет предусмотрена выплата грантов на реализацию проектов, которые будут отобраны на конкурсной основе.

По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, стипендия — это не только финансовая помощь, но и инструмент мотивации для студентов.

«Благодаря региональным выплатам мы привлекаем абитуриентов в Прикамье. Изменения в закон не только сохраняют действующие нормы, но и меняют подход к мотивации студентов. Молодые люди смогут реализовать себя в учебе и общественной деятельности, создавая свои собственные проекты», — подчеркнул Валерий Сухих.

Напомним, дополнительная («губернаторская») стипендия назначается студентам, которые суммарно набрали более 225 баллов по трем предметам единого государственного экзамена. Для студентов физико-математических, естественнонаучных, медицинских, инженерных специальностей и специальностей в сфере IT — 225 баллов, для гуманитарных специальностей — 240 и 260 баллов, в зависимости от направления подготовки.

Кроме этого, первокурсники, поступившие на приоритетные для региона направления, получают повышенную дополнительную стипендию. Она назначается на конкурсной основе.