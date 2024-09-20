Счетная палата Екатеринбурга проверила «СМЭП» и выявила серьезные нарушения

Организация занимается изготовлением и установкой дорожных знаков, а также нанесением разметки на проезжую часть и эксплуатацией светофорных объектов. Согласно отчету, МУП заключал необоснованные и невыгодные сделки — материалы закупались по завышенным ценам и в количестве, превышающем необходимое. Так, работы выполнялись в убыток — известно о потере 4,4 миллиона рублей на двух объектах.