Счетная палата Екатеринбурга проверила «СМЭП» и выявила серьезные нарушения

Счетная палата Екатеринбурга отчиталась о результатах проверки местного муниципального унитарного предприятия «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие». Аудиторы выявили серьезные нарушения в деятельности МУПа в период с 2021 по 2024 год.
Организация занимается изготовлением и установкой дорожных знаков, а также нанесением разметки на проезжую часть и эксплуатацией светофорных объектов. Согласно отчету, МУП заключал необоснованные и невыгодные сделки — материалы закупались по завышенным ценам и в количестве, превышающем необходимое. Так, работы выполнялись в убыток — известно о потере 4,4 миллиона рублей на двух объектах.
— В проверяемом периоде ЕМУП «СМЭП» заключено 13 договоров аренды имущества без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров с предоставлением прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом на срок не более чем 30 календарных дней в течение 6 последовательных календарных месяцев, — говорится в документе.
Объем средств, недополученных с аренды, достиг 5,4 миллиона рублей за указанный период. Ввиду этих и других нарушений кредиторская задолженность предприятия на конец 2023 года достигла 102,9 миллиона рублей. При этом на конец 2017 года показатель достигал 36,8 миллиона рублей.
Материалы проверки Счетной палаты Екатеринбурга переданы в прокуратуру. Также о ее результатах уведомлен глава города Алексей Орлов и его профильные заместители.