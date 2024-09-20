Башкирия отправила в Конго 27 тонн мяса индейки.

«Предприятие по выращиванию индейки и производству полуфабрикатов прошло экспортную сертификацию и включено в Реестр экспортёров в ФГИС “Цербер”. Всего с начала года из Башкирии в Конго, под контролем специалистов отдела ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления экспортировано три партии полуфабрикатов из мяса индейки общим весом 81 тонн», — сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.