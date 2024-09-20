В Свердловской области подорожало топливо АИ-95

В Свердловской области за неделю вновь выросли цены на бензин. Так, топливо АИ-95 стало дороже на 0,21%. Его стоимость достигла 56,63 рубля за литр. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловскостата.
Помимо этого, дороже стало и топливо АИ-98 и выше. Рост цены составил 0,37%. Стоимость поднялась до 76,96 рубля. Дизельное топливо также поднялось в цене. Рост — 0,14%, цена достигла 66,49 рубля за литр. Самым дешевым остается топливо АИ-92. Его цена достигает 52,42 рубля за литр. За неделю рост стоимости составил 0,16%.
Ранее подорожание произошло со 2 по 8 сентября. В Свердловской области выросли цены на бензин. Рост цены на топливо марки АИ-98 достигал 0,98%. Его цена за литр составляла 76,67 рубля.
Бензин марки АИ-95 подорожал не так сильно. Рост составил 0,04%. Стоимость литра топлива достигла 56,51 рубля. На 0,09% дороже стал бензин марки АИ-92. Цена за литр составляет 52,33 рубля.