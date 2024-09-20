Для Владивостока закупят еще 30 новых автобусов

Кстати, ранее в Приморье прибыла партия белорусской строительный техники, большая часть из которой используется для расчистки русел рек, которую активно проводят в этом году. Что касается общественного транспорта, глава города уже поручил специалистам профильного управления администрации Владивостока проработать основу для начала конкурсной процедуры по заключению лизингового контракта. Отметим, что только за три года на городские маршруты вышло 292 новых автобуса различного класса — это почти 50% всего парка автобусов. В этом году мэрия закупила для «ВПОПАТ № 1» 20 новых ЛиАЗов и ПАЗов.