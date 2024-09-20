Для Владивостока закупят еще 30 новых автобусов

Глава Владивостока посетил с рабочим визитом Минск. Во время поездки Константин Шестаков в том числе побывал на автозаводах и предприятиях по производству транспорта. Для обновления существующего автопарка приморской столицы планируется закупить еще 30 автобусов большого и среднего классов. Не исключено, что это будут машины белорусского производства.
Сейчас рассматривается несколько вариантов по закупке. Когда технику приобретут, она выйдет на маршруты, обслуживаемые муниципальным предприятием «ВПОПАТ № 1». Это позволит разгрузить другой общественный транспорт и улучшить качество пассажирских перевозок. По словам мэра, это одна из приоритетных задач.
«Нам важно, чтобы автопарк пополнялся новыми и современными автобусами. Большое количество заказов на российских предприятиях не позволяет нам закупить партию машин в этом году, поэтому мы в том числе рассматриваем предприятия Республики Беларусь», — отметил Константин Шестаков.
Кстати, ранее в Приморье прибыла партия белорусской строительный техники, большая часть из которой используется для расчистки русел рек, которую активно проводят в этом году. Что касается общественного транспорта, глава города уже поручил специалистам профильного управления администрации Владивостока проработать основу для начала конкурсной процедуры по заключению лизингового контракта. Отметим, что только за три года на городские маршруты вышло 292 новых автобуса различного класса — это почти 50% всего парка автобусов. В этом году мэрия закупила для «ВПОПАТ № 1» 20 новых ЛиАЗов и ПАЗов.
«КП — Владивосток» недавно сообщала, что 16 сентября в городе запустили новый маршрут. 13 новых низкопольных автобусов большого класса курсируют от главной площади города до Приморского океанариума. Студентам ДВФУ и жителям острова Русский теперь станет проще добираться. Мэр держит на особом контроле задачу по обновлению подвижного состава общественного транспорта дальневосточной столицы и качество оказания услуг при перевозке пассажиров.