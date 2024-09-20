В Приморье добавлены новые авиарейсы на осенне-зимний период

Жители Приморья смогут воспользоваться новыми авиарейсами, которые соединят отдаленные регионы с Владивостоком в период с октября по декабрь этого года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что из-за увеличенного спроса авиакомпания «Аврора» расширит расписание и добавит рейсы по социально значимым маршрутам: Владивосток — Дальнегорск, Владивосток — Кавалерово и Дальнегорск — Светлая..
Рейсы будут выполняться на самолетах типа DHC-6 по следующему графику:
Со 2 октября по 25 декабря по средам:
- 09.25 Владивосток — 10.55 Дальнегорск;
- 15.35 Дальнегорск — 17.05 Владивосток;
- 11.25 Дальнегорск — 12.45 Светлая;
- 13.20 Светлая — 14.50 Дальнегорск.
С 14 октября по 30 декабря по понедельникам один раз в две недели:
- 09.00 Владивосток — 10.20 Кавалерово;
- 11.00 Кавалерово — 12.15 Владивосток.
В министерстве также отметили, что благодаря региональным субсидиям стоимость билетов останется доступной для всех категорий пассажиров.
Напомним, со 2 сентября из аэропорта Владивостока возобновились прямые авиарейсы на китайский остров Хайнань, популярное направление для отдыха, которое было приостановлено в связи с пандемией COVID-19.