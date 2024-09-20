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В Приморье добавлены новые авиарейсы на осенне-зимний период

Полеты будут совершать воздушные суда DHC-6.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители Приморья смогут воспользоваться новыми авиарейсами, которые соединят отдаленные регионы с Владивостоком в период с октября по декабрь этого года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что из-за увеличенного спроса авиакомпания «Аврора» расширит расписание и добавит рейсы по социально значимым маршрутам: Владивосток — Дальнегорск, Владивосток — Кавалерово и Дальнегорск — Светлая..

Рейсы будут выполняться на самолетах типа DHC-6 по следующему графику:

Со 2 октября по 25 декабря по средам:

  • 09.25 Владивосток — 10.55 Дальнегорск;
  • 15.35 Дальнегорск — 17.05 Владивосток;
  • 11.25 Дальнегорск — 12.45 Светлая;
  • 13.20 Светлая — 14.50 Дальнегорск.

С 14 октября по 30 декабря по понедельникам один раз в две недели:

  • 09.00 Владивосток — 10.20 Кавалерово;
  • 11.00 Кавалерово — 12.15 Владивосток.

В министерстве также отметили, что благодаря региональным субсидиям стоимость билетов останется доступной для всех категорий пассажиров.

Напомним, со 2 сентября из аэропорта Владивостока возобновились прямые авиарейсы на китайский остров Хайнань, популярное направление для отдыха, которое было приостановлено в связи с пандемией COVID-19.