Краевой минстрой опубликовал приказ о КРТ на месте бывшего киноцентра

Планы по вовлечению в комплексное развитие территории аварийного здания киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17) и близлежащие земли у краевых властей появились еще в 2023 году. Сам киноцентр «Премьер» переехал в выкупленный краевыми властями киноцентр «Кристалл», расположенный по соседству. Тогда же выяснилось, что для проекта нужно расселить дома и нежилые здания (более 31 тыс. и 61 тыс. кв. м соответственно). На расселение и выкуп недвижимости может потребоваться свыше 4 млрд руб. Ожидается, что проживать в новом квартале смогут более 9 тыс. человек.