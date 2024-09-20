Краевой минстрой опубликовал приказ о КРТ на месте бывшего киноцентра

Как свидетельствует документ, размещенный на сайте городской мэрии, площадь территории для реновации составит 12,5 га от ул. Механошина до ул. Белинского. Предельный срок реализации проекта — 12 лет с момента заключения договора.
Согласно документу, в пределах территории будущего комплексного развития, расположено 26 многоквартирных аварийных или ветхих домов общей площадью 28 тыс. кв. м и 46 объектов капитального строительства нежилого назначения. Находящиеся там сейчас гаражи, а также аварийные жилые и административные здания планируется снести и возвести на их месте около 250 тыс. кв. м жилья переменной этажности — 5−25 этажей. Предполагается, что в новых кварталах появятся три встроенных детских сада на 100 детей каждый, школа и прочая социальная инфраструктура.
Планы по вовлечению в комплексное развитие территории аварийного здания киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17) и близлежащие земли у краевых властей появились еще в 2023 году. Сам киноцентр «Премьер» переехал в выкупленный краевыми властями киноцентр «Кристалл», расположенный по соседству. Тогда же выяснилось, что для проекта нужно расселить дома и нежилые здания (более 31 тыс. и 61 тыс. кв. м соответственно). На расселение и выкуп недвижимости может потребоваться свыше 4 млрд руб. Ожидается, что проживать в новом квартале смогут более 9 тыс. человек.