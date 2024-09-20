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Авиарейсы из Омска в Иркутск стали субсидированными

Стоимость перелёта в одну сторону составит 10 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

С 24 сентября омичи смогут приобрести билеты на рейс Иркутск — Омск — Иркутск по субсидированному тарифу. Как сообщили в Омском аэропорту, перелёты будет выполнять авиакомпания S7 Airlines.

Стоимость перелёта в одну сторону составит 10 тысяч рублей без багажа и 11,5 тысяч рублей с багажом. С ноября этот рейс будет выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Расписание вылетов в октябре:

  • Омск — Иркутск: по вторникам и субботам в 01:15
  • Иркутск — Омск: по вторникам и субботам в 23:15 по местному времени

Расписание вылетов в ноябре и зимой:

  • Омск — Иркутск: вторник, четверг и суббота в 01:00
  • Иркутск — Омск: понедельник, среда и пятница в 22:50 по местному времени

Время в пути составит 3 часа 30 минут.

«Напомним, что субсидированные тарифы доступны всем категориям пассажиров. Доступность стоимости авиабилета для пассажира обеспечивается путём государственной поддержки авиатранспорта», — сообщили в пресс-службе аэропорта.