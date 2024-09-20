Авиарейсы из Омска в Иркутск стали субсидированными

С 24 сентября омичи смогут приобрести билеты на рейс Иркутск — Омск — Иркутск по субсидированному тарифу. Как сообщили в Омском аэропорту, перелёты будет выполнять авиакомпания S7 Airlines.
Стоимость перелёта в одну сторону составит 10 тысяч рублей без багажа и 11,5 тысяч рублей с багажом. С ноября этот рейс будет выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
Расписание вылетов в октябре:
- Омск — Иркутск: по вторникам и субботам в 01:15
- Иркутск — Омск: по вторникам и субботам в 23:15 по местному времени
Расписание вылетов в ноябре и зимой:
- Омск — Иркутск: вторник, четверг и суббота в 01:00
- Иркутск — Омск: понедельник, среда и пятница в 22:50 по местному времени
Время в пути составит 3 часа 30 минут.
«Напомним, что субсидированные тарифы доступны всем категориям пассажиров. Доступность стоимости авиабилета для пассажира обеспечивается путём государственной поддержки авиатранспорта», — сообщили в пресс-службе аэропорта.