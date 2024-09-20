В Советском районе Красноярска продолжается строительство бассейнов. Ход работ в своём телеграм-канале показал мэр города Владислав Логинов.
Напомним, что в Северном комплекс появится на пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова, где раньше был Казачий рынок. В здании разместятся взрослый и детский бассейны, а также трибуна на 150 мест.
Как рассказал Владислав Логинов, уже готовы фундамент здания и цоколь. Завершена бетонная заливка чаш бассейнов, сейчас монтируют третий этаж.
Бассейн в Солнечном будет располагаться на пересечении улицы Славы и проспекта 60 лет Образования СССР. Внутри четырёхэтажного здания расположатся тренажерный и спортивный залы. Сам бассейн планируется длиной 25 метров с аквазоной и зоной релакса.
Сейчас на объекте уже формируют тепловой контур, чтобы начать отделку помещений.