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В Советском районе Красноярска продолжается строительство бассейнов

Ход работ показал мэр города Владислав Логинов.

Источник: соцсети

В Советском районе Красноярска продолжается строительство бассейнов. Ход работ в своём телеграм-канале показал мэр города Владислав Логинов.

Напомним, что в Северном комплекс появится на пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова, где раньше был Казачий рынок. В здании разместятся взрослый и детский бассейны, а также трибуна на 150 мест.

Как рассказал Владислав Логинов, уже готовы фундамент здания и цоколь. Завершена бетонная заливка чаш бассейнов, сейчас монтируют третий этаж.

Бассейн в Солнечном будет располагаться на пересечении улицы Славы и проспекта 60 лет Образования СССР. Внутри четырёхэтажного здания расположатся тренажерный и спортивный залы. Сам бассейн планируется длиной 25 метров с аквазоной и зоной релакса.

Сейчас на объекте уже формируют тепловой контур, чтобы начать отделку помещений.

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