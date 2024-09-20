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В Красноярске начали сносить аварийные дома на Свердловской

В Красноярске на улице Свердловской снесут два двухэтажных деревянных бараках под номерами 209 и 213.

Ранее экспертиза признала эти дома аварийными и жителей расселили, сообщили в департаменте градостроительства.

Подрядчик уже начал сносить 209-й дом. Из-за его габаритов и близости к дороги разбирать здание приходится вручную.

В ближайшее время начнется снос второго дома.

«Срок выполнения работ — до конца октября. Подрядчики должны будут разобрать дома, вывезти мусор и расчистить площадки», — рассказали в департаменте градостроительства.

Всего в 2024 году в Красноярске в рамках региональной программы расселили 205 аварийных домов, из них 161 уже снесли. До конца года планируется демонтировать еще более 30 зданий.

недвижимость