Вместо «Поздеев Центра» в Красноярске появится Дворец молодежи

По его словам, новые сооружения войдут в состав национального проекта «Молодежь и дети». Реализация задуманного намечена на следующий год: первый объект будет сосредоточен на техническом творчестве, что особенно актуально для Правого берега, с его заводами и промышленными предприятиями. Вторая важная постройка, Дворец молодежи, по мнению Котюкова, должна стать примером для работы с молодежной аудиторией, объединив лучшие методики и практики.