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Вместо «Поздеев Центра» в Красноярске появится Дворец молодежи

Вместо предполагаемого хореографического колледжа и международного центра креативных индустрий «Поздеев Центр» теперь в центре внимания оказались центр технического творчества и Дворец молодежи.

Губернатор Михаил Котюков в прямом эфире поделился свежими новостями, отметив, что первый этап работ завершен, и началось обсуждение новых инициатив, которые обещают быть интересными для жителей региона.

По его словам, новые сооружения войдут в состав национального проекта «Молодежь и дети». Реализация задуманного намечена на следующий год: первый объект будет сосредоточен на техническом творчестве, что особенно актуально для Правого берега, с его заводами и промышленными предприятиями. Вторая важная постройка, Дворец молодежи, по мнению Котюкова, должна стать примером для работы с молодежной аудиторией, объединив лучшие методики и практики.

Ранее в планах значились хореографический колледж и «Поздеев Центр», которые должны были вписаться в празднование 400-летия Красноярска в 2028 году. Однако из-за противоречий в первоначальных контрактах эти замыслы не были воплощены в жизнь.