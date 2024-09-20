В Ростове 2600 новых квартир передадут льготникам

«Однако имеются и другие льготные категории граждан, имеющие право на первоочередное или внеочередное предоставление жилья в соответствии с российским законодательством. Принятие законопроекта будет способствовать расширению источников формирования специализированного жилого фонда, что позволит органам местного самоуправления эффективнее решать вопросы по обеспечению жильем нуждающихся категорий граждан, — рассказал первый заместитель Председателя донского парламента — председатель комитета по строительству Сергей Михалев — Поправками, в том числе, предлагается распространить льготу на нуждающихся в предоставлении жилья представителей дефицитных профессий — врачей и учителей».