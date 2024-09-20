В Ростове 2600 новых квартир передадут льготникам

Расширятся списки льготных категорий граждан, которые смогут претендовать на бесплатное новое жилье от государства. Об этом сообщается на сайте Заксобрания.
По словам заместителя министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Станислав Хлудин, областной закон в действующей предусматривает передачу в муниципальную собственность не менее 5% общей площади строящихся жилых помещений для следующих льготников: проживающих по договору социального найма, жильцов аварийных или подлежащих сносу многоквартирных домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Однако имеются и другие льготные категории граждан, имеющие право на первоочередное или внеочередное предоставление жилья в соответствии с российским законодательством. Принятие законопроекта будет способствовать расширению источников формирования специализированного жилого фонда, что позволит органам местного самоуправления эффективнее решать вопросы по обеспечению жильем нуждающихся категорий граждан, — рассказал первый заместитель Председателя донского парламента — председатель комитета по строительству Сергей Михалев — Поправками, в том числе, предлагается распространить льготу на нуждающихся в предоставлении жилья представителей дефицитных профессий — врачей и учителей».
При этом до 2029 года в собственность муниципалитета для переселения льготных категория граждан передадут 2600 новых квартир.