Омичи задолжали более 3 млрд рублей за тепло и горячую воду

По состоянию на 1 сентября 2024 года объём общей дебиторской задолженности потребителей АО «Омск РТС» за тепловую энергию достиг 3 113,63 млн рублей, не учитывая субсидии. Значительная часть долга приходится на население — физические лица задолжали по квитанциям 2,7 млрд рублей, а юридические лица — 435 млн рублей.
Долги некоторых юридических лиц за тепло и горячую воду исчисляются миллионами рублей. К примеру, в топе неплательщиков значатся: АО «Наш Сервис» с долгом 5,06 млн рублей, ООО «Сибриэлтинвест», задолжавшее АО «Омск РТС» 9,5 млн рублей, а также Департамент имущественных отношений Администрации города Омска с суммой задолженности 22,49 млн рублей.
В свете сложившейся ситуации АО «Омск РТС» продолжает активную работу по снижению уровня дебиторской задолженности и обеспечению надёжного теплоснабжения города. Для уменьшения задолженности и недопущения её ежегодного прироста компания ведёт претензионно-исковую работу и реализует комплекс стимулирующих мер. Среди них — информирование неплательщиков о наличии задолженности через телефонные звонки, SMS-сообщения и рассылку уведомлений, а также проведение рейдов по ограничению горячего водоснабжения.
«Своевременность оплаты напрямую влияет на качество подготовки компании к отопительному сезону. Заботясь о стабильном теплоснабжении, мы призываем потребителей вовремя оплачивать счета и понимать степень этой ответственности», — отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Иван Ющенко.
Платежная дисциплина потребителей — важное условие устойчивого функционирования системы теплоснабжения и обеспечения комфортных условий для всех жителей города. Подробную информацию о способах оплаты услуг АО «Омск РТС» можно получить на официальном сайте компании.