Омичи задолжали более 3 млрд рублей за тепло и горячую воду

В свете сложившейся ситуации АО «Омск РТС» продолжает активную работу по снижению уровня дебиторской задолженности и обеспечению надёжного теплоснабжения города. Для уменьшения задолженности и недопущения её ежегодного прироста компания ведёт претензионно-исковую работу и реализует комплекс стимулирующих мер. Среди них — информирование неплательщиков о наличии задолженности через телефонные звонки, SMS-сообщения и рассылку уведомлений, а также проведение рейдов по ограничению горячего водоснабжения.