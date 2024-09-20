Из Приморья в Китай и КНДР снова можно будет добраться по железной дороге

В РЖД объявили о возобновлении регулярных пассажирских перевозок из Приморья в Китай и КНДР — впервые после пандемии 2020 года. Дата начала регулярных маршрутов — 15 декабря 2024 года, об этом сообщает «Интерфакс».
Первый поезд отправится из китайского города Суйфэньхэ, его будут обслуживать китайские железные дороги. Также с 15 декабря возобновится движение поездов на участке Хасан-Туманган.
Кроме того, в разработке находится маршрут Владивосток — Хасан — северокорейский Раджин.
Возобновление пассажирских перевозок благотворно и на развитие туризма, уверены представители всех трех стран.
Ранее «КП» писала, что в мае 2024 года возобновили прямой рейс из Владивостока в Пекин.